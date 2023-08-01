【絶品】 J217#1★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

■サイズ
GITTIN ANY?-A CRYS-18KGP メガネ フレーム
58□16－149★T32-Y145
オークリー OAKLEY サングラス ケース付き ブラック
1枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、
新品未使用【VALENTINO】ヴァレンティノ サングラス
レンズとレンズの間の長さ16mm、
井口理 着用モデル kearny nupuri
テンプル（つる）の長さ149mm
chromeheartsクロムハーツサングラスゴールドフレーム
前面総幅、約145ｍｍ
factory900 FA-160 オリバーピープルズ 999.9
(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)
【良〜優良】CHARMANT Zサーモント フルリム エクセレンスチタン
CAZAL サングラス セット
■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■
SAINT LAURENT BOLD1 016 サンローラン サングラス
alain mikli メガネ サングラス
■送料無料。レターパックプラスです。
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レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。
OLIVER PEOPLES Lance-XL STRAM
運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。
サングラス GUCCIサングラス メンズ
保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。
今だけ！ EYEVAN7285 モデル 166
発送方法を変更致します。
【超軽量！】Silhouette（シルエット）メガネフレーム
発送方法変更時には差額が発生致します。
Bottega veneta イエローアイサングラス
宜しくお願い致します。
★★正規品★★レイバン サングラス RB3025-W3400-58 トップガン
4097 オークリー レーダーロック プリズムレンズ サングラス シルバー
■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■
アイウェア/メガネ/サングラス(DJUAL)
【新品・未使用】AO社製パイロットサングラス アビエイター1995年製USA製
■お値引き交渉はご遠慮下さい■
送料込み⭐︎Tom Ford 大人気定番モデル サングラス
LOEWE ロエベ サングラス SLW661
DIORBLACKSUIT サングラス SUTS10IXP_10P0
■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■
guepard gp-17 フラットブルーレンズ
やーやーやー様専用モスコット レムトッシュ crystal46 / sage46
伊達。度入レンズに入れかえます。
morimori 専用
プラスティック単焦点無色レンズ
セリーヌ CL50001U 001 メガネ サングラス
（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）
新品PRADA定価5万メガネ眼鏡セルフレームめがねサングラス/スクエアDプラダ
レイバン クラブマスター クラシックCLUBMASTER CLASSIC
●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ
needles PAPILLON GLASSES 跳ね上げサングラス ブラック
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
オークリースプリットショット
factory900 【FA-210】
●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ
TOM FORD（トムフォード） TF5724-D-B/052 56サイズ 新品
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
★飯田将成モデル★正規レイバン 即発送 RB4259F-601/87 53サイズ
木村拓哉 正規品 キムタク レイバン RB3025 001/5F RayBan
●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ
【ayame】FOCUS BLK size 69/115
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
正規店購入 モスコット レムトッシュ46 ブラック クリアレンズ
教場0 木村拓哉 999.9 S-02T H col.12
●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ
Oliver Goldsmith オリバーゴールドスミス SHAH-g シャーg
スペシャライズ◆スポーティーメガネフレーム◆SPE-8386-パールホワイト
●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ
BALENCIAGA サングラス
ytjo07様 専用❗️
●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ
TOM FORD TF5451 012 メガネ フレーム ガンメタ ユニセックス
★54サイズ レア★レイバン サングラス RB2140F 901/5F キムタク
●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ
オークリーoo9465-01 SUTRO LITE SWEEP サングラス
JACQUES DURANDジャックデュラン メガネ 506 サングラス
希少！キムタク使用 TMTティアドロップ ピンク
カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。
美品 OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ サングラス
上記レンズ代、別途2500円になります。
色弱用眼鏡
※PC用にはカラーは対応できません。
レゴリス様専用
Kearny dearie サングラス ユニセックス 値下
超硬質コーティング(傷に強いコーティング)
34【新品◆鯖江製◆オプテックジャパン期◆30周年記念モデル】オリバーピープルズ
別途3200円
GUCCI サングラス ミケーレ メガネ グッチ
オークリー ペーパークリップ
＊メーカー度数在庫範囲に限ります。
最終値下！ トムフォード TOMFORD
朝倉未来さん着用！迅速と安心★ 正規レイバン RB4258F-601/19
特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。
side effects eye productsサイドエフェクトアイプロダクト
(一部、出来ない度数もあります。)
未使用 オリバーピープルズ TAKUMI 匠 メガネ アイウェア 眼鏡 めがね
【美品】LOUIS VUITTON サングラス ヴィトン
以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を
レイバンサングラス 長渕着用
電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。
Lesca LUNETIER Pica Col. Grey/Cogna
それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を
BADA GRACE Lunetta BADA ハーフリム サングラス ブロウ
お入れ致します。
PRADA プラダ メガネ サングラス フレームのみ
フォーナインズ S-612T シルバーカラー
【たぼ様専用】レイバン RayBan クラブマスター RB3016 W0365
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新品 サンローラン 登坂広臣さん映画着用モデル！BOLD1 001
■サイズ58□16－149★T32-Y1451枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ16mm、テンプル（つる）の長さ149mm前面総幅、約145ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ (別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO