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【絶品】 J217#1★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

商品の説明

■サイズ
GITTIN ANY?-A CRYS-18KGP メガネ フレーム
58□16－149★T32-Y145
オークリー OAKLEY サングラス　ケース付き　ブラック
1枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、
新品未使用【VALENTINO】ヴァレンティノ サングラス
レンズとレンズの間の長さ16mm、
井口理 着用モデル kearny nupuri
テンプル（つる）の長さ149mm
chromeheartsクロムハーツサングラスゴールドフレーム
前面総幅、約145ｍｍ
factory900 FA-160 オリバーピープルズ　999.9
(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)
【良〜優良】CHARMANT Zサーモント フルリム エクセレンスチタン

CAZAL サングラス セット
■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■
SAINT LAURENT BOLD1 016 サンローラン サングラス

alain mikli メガネ　サングラス
■送料無料。レターパックプラスです。
n.s.h. サングラス【最終値下げ♪早い者勝ち】
レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。
OLIVER PEOPLES Lance-XL STRAM
運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。
サングラス　GUCCIサングラス　メンズ
保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。
今だけ！　EYEVAN7285　モデル 166
発送方法を変更致します。
【超軽量！】Silhouette（シルエット）メガネフレーム
発送方法変更時には差額が発生致します。
Bottega veneta イエローアイサングラス
宜しくお願い致します。
★★正規品★★レイバン サングラス RB3025-W3400-58 トップガン

4097 オークリー　レーダーロック　プリズムレンズ　サングラス　シルバー
■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■
アイウェア/メガネ/サングラス(DJUAL)

【新品・未使用】AO社製パイロットサングラス アビエイター1995年製USA製
■お値引き交渉はご遠慮下さい■
送料込み⭐︎Tom Ford 大人気定番モデル サングラス

LOEWE ロエベ　サングラス　SLW661

DIORBLACKSUIT サングラス SUTS10IXP_10P0
■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■
guepard gp-17 フラットブルーレンズ

やーやーやー様専用モスコット レムトッシュ crystal46 / sage46
伊達。度入レンズに入れかえます。
morimori 専用
プラスティック単焦点無色レンズ
セリーヌ CL50001U 001 メガネ サングラス
（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）
新品PRADA定価5万メガネ眼鏡セルフレームめがねサングラス/スクエアDプラダ

レイバン クラブマスター クラシックCLUBMASTER CLASSIC
●3000円　1.60非球面プラスチックレンズ 　
needles PAPILLON GLASSES 跳ね上げサングラス　ブラック
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
オークリースプリットショット

factory900 【FA-210】
●4000円　1.67非球面プラスチックレンズ
TOM FORD（トムフォード） TF5724-D-B/052 56サイズ 新品
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
★飯田将成モデル★正規レイバン　即発送 RB4259F-601/87 53サイズ

木村拓哉 正規品 キムタク レイバン RB3025 001/5F RayBan
●7500円　1.74非球面プラスチックレンズ
【ayame】FOCUS BLK size 69/115
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
正規店購入　モスコット レムトッシュ46 ブラック クリアレンズ

教場0　木村拓哉　999.9 S-02T H col.12
●14000円　1.74両面非球面プラスチックレンズ
Oliver Goldsmith オリバーゴールドスミス　SHAH-g シャーg

スペシャライズ◆スポーティーメガネフレーム◆SPE-8386-パールホワイト
●8000円　1.60遠近両用プラスチックレンズ
BALENCIAGA サングラス

ytjo07様 専用❗️
●10000円　1.67遠近両用プラスチックレンズ
TOM FORD　TF5451 012　メガネ フレーム ガンメタ ユニセックス

★54サイズ レア★レイバン サングラス RB2140F 901/5F キムタク
●19000円　1.74遠近両用プラスチックレンズ 　
オークリーoo9465-01 SUTRO LITE SWEEP サングラス

JACQUES DURANDジャックデュラン メガネ 506 サングラス

希少！キムタク使用　TMTティアドロップ　ピンク
カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。
美品 OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ サングラス
上記レンズ代、別途2500円になります。
色弱用眼鏡
※PC用にはカラーは対応できません。
レゴリス様専用

Kearny dearie サングラス　ユニセックス　値下
超硬質コーティング(傷に強いコーティング)
34【新品◆鯖江製◆オプテックジャパン期◆30周年記念モデル】オリバーピープルズ
別途3200円
GUCCI サングラス　ミケーレ　メガネ　グッチ

オークリー ペーパークリップ
＊メーカー度数在庫範囲に限ります。
最終値下！　トムフォード　TOMFORD

朝倉未来さん着用！迅速と安心★ 正規レイバン　RB4258F-601/19
特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。
side effects eye productsサイドエフェクトアイプロダクト
(一部、出来ない度数もあります。)
未使用　オリバーピープルズ TAKUMI 匠　メガネ　アイウェア　眼鏡　めがね

【美品】LOUIS VUITTON サングラス ヴィトン
以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を
レイバンサングラス　　長渕着用
電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。
Lesca LUNETIER Pica Col. Grey/Cogna
それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を
BADA GRACE Lunetta BADA ハーフリム サングラス ブロウ
お入れ致します。
PRADA プラダ　メガネ　サングラス　フレームのみ

フォーナインズ　S-612T シルバーカラー

【たぼ様専用】レイバン RayBan クラブマスター RB3016 W0365

☆【匠 角矢甚治郎作】セルロイドフレーム　眼鏡　伊達メガネ　ソノ30-ワ 49

Chanel シャネルメガネ 伊達メガネ メガネフレーム ブラック　CH4250
哀川 メガネ
定価5万ティファニーTiffanyサングラス眼鏡ティファニーブルーめがねスクエア
SAMURAI 翔
OAKLEY オークリー サングラス フロッグスキンミックス プリズムブラック
サムライ 翔
TOM FORD TF5758-F-B 002 メガネ ブルーライトカット
哀川 翔
10EYEVAN NO.3 Ⅲ 1011S 47 ザック様専用
SAMURAI SHO

A.D.S.R サングラス　SATCHMO サッチモ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ayame Plage SAINT MARTIN 眼鏡

希少！レイバンサングラス　ティアドロップサングラス　ボシュロム

新品 サンローラン 登坂広臣さん映画着用モデル！BOLD1 001
■サイズ58□16－149★T32-Y1451枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ16mm、テンプル（つる）の長さ149mm前面総幅、約145ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円　1.60非球面プラスチックレンズ 　(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円　1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円　1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円　1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円　1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円　1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円　1.74遠近両用プラスチックレンズ 　カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO

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商品の状態新品、未使用

【絶品】 J217#1★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

58分钟前

【絶品】 J217#1★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

¥23,700 ¥13,272

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新品！★SAMURAI SHO 哀川翔★SS J217 #2 サムライ翔 正規品 メガネ 2023 仁 哀川 翔 53 サングラス SAMURAISHO 眼鏡

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