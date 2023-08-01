【絶品】 J217#1★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

■サイズ

GITTIN ANY?-A CRYS-18KGP メガネ フレーム

58□16－149★T32-Y145

オークリー OAKLEY サングラス ケース付き ブラック

1枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、

新品未使用【VALENTINO】ヴァレンティノ サングラス

レンズとレンズの間の長さ16mm、

井口理 着用モデル kearny nupuri

テンプル（つる）の長さ149mm

chromeheartsクロムハーツサングラスゴールドフレーム

前面総幅、約145ｍｍ

factory900 FA-160 オリバーピープルズ 999.9

(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)

【良〜優良】CHARMANT Zサーモント フルリム エクセレンスチタン



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■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■

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■送料無料。レターパックプラスです。

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レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。

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運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。

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保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。

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発送方法変更時には差額が発生致します。

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宜しくお願い致します。

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■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■

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■お値引き交渉はご遠慮下さい■

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■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■

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やーやーやー様専用モスコット レムトッシュ crystal46 / sage46

伊達。度入レンズに入れかえます。

morimori 専用

プラスティック単焦点無色レンズ

セリーヌ CL50001U 001 メガネ サングラス

（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）

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●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ

needles PAPILLON GLASSES 跳ね上げサングラス ブラック

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

オークリースプリットショット



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●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ

TOM FORD（トムフォード） TF5724-D-B/052 56サイズ 新品

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

★飯田将成モデル★正規レイバン 即発送 RB4259F-601/87 53サイズ



木村拓哉 正規品 キムタク レイバン RB3025 001/5F RayBan

●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ

【ayame】FOCUS BLK size 69/115

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

正規店購入 モスコット レムトッシュ46 ブラック クリアレンズ



教場0 木村拓哉 999.9 S-02T H col.12

●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ

Oliver Goldsmith オリバーゴールドスミス SHAH-g シャーg



スペシャライズ◆スポーティーメガネフレーム◆SPE-8386-パールホワイト

●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ

BALENCIAGA サングラス



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●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ

TOM FORD TF5451 012 メガネ フレーム ガンメタ ユニセックス



★54サイズ レア★レイバン サングラス RB2140F 901/5F キムタク

●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ

オークリーoo9465-01 SUTRO LITE SWEEP サングラス



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カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。

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上記レンズ代、別途2500円になります。

色弱用眼鏡

※PC用にはカラーは対応できません。

レゴリス様専用



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超硬質コーティング(傷に強いコーティング)

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＊メーカー度数在庫範囲に限ります。

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特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。

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(一部、出来ない度数もあります。)

未使用 オリバーピープルズ TAKUMI 匠 メガネ アイウェア 眼鏡 めがね



【美品】LOUIS VUITTON サングラス ヴィトン

以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を

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電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。

Lesca LUNETIER Pica Col. Grey/Cogna

それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を

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お入れ致します。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■サイズ58□16－149★T32-Y1451枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ32ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ16mm、テンプル（つる）の長さ149mm前面総幅、約145ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ (別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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