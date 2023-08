本物保証! OMEGA×swatch Mission Gold Moonshine to 腕時計(アナログ)

▪️商品名▪️

OMEGA×swatch

MoonSwatch Mission to Moonshine Gold

オメガ×スウォッチ

ムーンウォッチ ミッション トゥ ムーンシャイン ゴールド

▪️品番▪️

SO33M102-106

新作モデル

6月3日限定発売

▪️状態・付属品▪️

新品未使用

購入時の付属品全て完備

ショッパー、保証書、レシート、ステッカー

★正規店購入の100%本物ですので安心してご購入下さい。

修理、電池交換もSwatch店舗で対応して貰えます。

電池交換は初回無料です。

✳︎偽物が多く出回っておりますのでご注意下さい。

SNS広告等でも偽の販売サイトも多数存在します。

こちらはネットショップからは購入出来ません。

また限定品の為再販は無いので希少品です。

▪️商品説明▪️

このMission to the Moonは、秒針がOMEGAのMoonshine™ Goldから作られていて、満月のような形の夜咲きの花にインスパイアされた花柄が特徴です。暗い夜空に輝く月の光に発想を得たOMEGAのMoonshine™ Goldは、2019年に開発された独自のイエローゴールド合金です。製品に付属の証明書に記されているように、この特殊な秒針は月に1回、満月の日だけに製造されています。満月は、人間や多くの事物に不思議な影響を及ぼすことで知られています。このMission to the Moonは、「Mission to Moonshine Gold」イベントの期間中に販売されます。このイベントは世界中の様々な場所で、満月の日だけ開催されます。

☆注意☆

購入意思のないコメントや画像アップ要求やいいねはお控え下さい。

手数料の関係と送料込みですので値下げは厳しいのでお控え下さい。

専用や取り置きはご遠慮下さい。

即入金頂ける方でお願い致します。

購入後、コンビニ払い等で支払い期限が切れた場合キャンセルさせていただきます。

すり替え防止の為到着後の返品はご遠慮下さい。

気になる点がございましたら購入前にご質問下さい。

#スピードマスター

#ムーンフェイズ

商品の情報 ブランド オメガ 商品の状態 新品、未使用

