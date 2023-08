3/20/2023 発売

サイズ:7 3/8

カラー: Nocturnal

Kith オンライン購入

内タグ等のサイズ確認及び検品済み。

新品未使用未試着品です。

これからの季節にいかがでしょう。

正規品・新品の為、返品は受け付けませんのでご了承ください。

個人情報記載の納品書は抜いてます。

送られて来た箱と包装にてそのまま発送致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

