有名ブランド IZ*ONE チョユリ ヨントン トレカ K-POP/アジア

ユリちゃんのトレカです。

ONEIRIC DIARYの際のホログラムヨントントレカです。

★売り切りたい為お値下げ致します★

●おまとめ買い優先

●即購入可

●お値下げ交渉可能(希望額とともにコメントお願いします)

硬質ケース+50円

※基本厚紙やダンボールでの補強

※防水あり

⚠︎海外商品ですので神経質な方は購入お控えください。

IZ*ONE ウォニョン 宮脇咲良 チョユリ イェナ ユジン 矢吹奈子 ウンビ へウォン 本田仁美 チェウォン ミンジュ チェヨン KPOP LE SSERAFIM IVユリ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

