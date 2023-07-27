注目ブランドのギフト タニタ 新品 体組成計 ホワイト RD-931L-WH インナースキャンデュアル その他

TANITAの体組成計 インナースキャンデュアル RD-931L-WH です。
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色はホワイトです。
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未使用新品となります。
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商品の詳細は https://www.tanita.co.jp/product/bodycompositionmonitor/1904/ をご確認ください。
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主な仕様
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計量範囲：0～180 kg
Panasonic コリコ,ラン充電器+付属品
最小表示：50 g (0～100 kg) / 100 g (100～180 kg)
箱付き ツインビートR
体脂肪率：0.1 %単位 対象年齢: 6～99才
光療法用ライト ブライトライトME
ＢＭＩ：0.1 単位 対象年齢: 6～99才
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内臓脂肪レベル：0.5 レベル単位 対象年齢: 18～99才
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筋肉量：100 kgまで 50 g単位、100～180 kgまで 100 g単位 対象年齢: 6～99才
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筋質点数：1 点単位 対象: 18～99才
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基礎代謝量：1 kcal/日単位 対象年齢: 18～99才
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体内年齢：1 才単位 対象年齢: 18～99才
ゆがみーるLite
推定骨量：100 g単位 対象年齢: 6～99才
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体水分率：0.1 ％単位 対象年齢: 18～99才
新品 タニタ 体組成計 インナースキャンデュアル RD-931L-WH ホワイト
脈拍数：1 拍/分単位 対象年齢: 6～99才(6～17才は参考値)
【新品保証付き】マイトレックス リバイブプロ MYTREX REBIVE PRO
通信方式：Bluetooth® Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
ヘンソンシェービング AL13
過去メモリー：あり ※対応アプリで表示
明日まで⭐️新品未開封 リファ グレイス ヘッドスパ
登録人数：4人
homia ダブルソード
電源：内蔵電池: DC3.7 V リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)
THRIVE スライヴ MODEL 100
主な付属品：取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A－micro B)
SIXPAD シックスパッド パワーガン (Power Gun)
本体寸法：幅 304mm × 高さ 34mm × 奥行 327mm
ヤーマンジェットフロスコンパクトとノズル用UV除菌ケース
本体質量：約 2.1kg
Panasonic EW-DJ42-W WHITE 未使用、保証書付き
製造国：日本
パナソニック 口腔洗浄器 ジェットウォッシャー EW-DJ52-W
タニタ 体組成計RD-902
TANITAの体組成計 インナースキャンデュアル RD-931L-WH です。色はホワイトです。未使用新品となります。商品の詳細は https://www.tanita.co.jp/product/bodycompositionmonitor/1904/ をご確認ください。主な仕様計量範囲：0～180 kg最小表示：50 g (0～100 kg) / 100 g (100～180 kg)体脂肪率：0.1 %単位 対象年齢: 6～99才ＢＭＩ：0.1 単位 対象年齢: 6～99才内臓脂肪レベル：0.5 レベル単位 対象年齢: 18～99才筋肉量：100 kgまで 50 g単位、100～180 kgまで 100 g単位 対象年齢: 6～99才筋質点数：1 点単位 対象: 18～99才基礎代謝量：1 kcal/日単位 対象年齢: 18～99才体内年齢：1 才単位 対象年齢: 18～99才推定骨量：100 g単位 対象年齢: 6～99才体水分率：0.1 ％単位 対象年齢: 18～99才脈拍数：1 拍/分単位 対象年齢: 6～99才(6～17才は参考値)通信方式：Bluetooth® Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)過去メモリー：あり ※対応アプリで表示登録人数：4人電源：内蔵電池: DC3.7 V リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)主な付属品：取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A－micro B)本体寸法：幅 304mm × 高さ 34mm × 奥行 327mm本体質量：約 2.1kg製造国：日本