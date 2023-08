いらっしゃいませ(^ν^)

ワコマリア LEATHER VARSITY JACKET M

見つけてくれてありがとうございます♪

分からない事などあれば遠慮なくコメントくださいね!

〜商品説明〜

●特徴

・バック刺繍、ワッペン刺繍デザイン

・牛革 本革素材

・茶色 ブラウン色

・レトロ古着好きな方にオススメ

●状態

古着、革独特の色落ちや擦れ傷などございます

画像ご確認よろしくお願いします

■サイズ■

身幅62

身丈70

袖丈58

肩幅55

素人採寸ですので多少の誤差はあると思いますがご了承ください。

ヴィンテージ ビンテージ ワークシャツ ワークジャケット 90s 赤 ブルゾン カバーオールジャケット アウター レトロ古着 デザイン古着 ライトアウター

〜発送方法〜

発送方法につきましては基本簡易包装となりますがご了承ください。

プレゼント用でご購入される方には申し訳ございませんがラッピング等は受け付けておりませんのでご理解のほどよろしくお願いします。

<注意事項>

古着品を多数出品しています。

古着ということなので多少の使用感や傷みなどはありますので神経質な方はご遠慮ください。

ではごゆっくりご覧になってください^^

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

