THE NORTH FACE CR Transformer Jacket

ノースフェイス CRトランスフォーマージャケット

商品型番 NPM12310

¥59,400

新品未開封

サイズ:S(ユニセックス)

カラー:ブラック

THE NORTH FACEがかつてバックカントリー用に開発した「ゴアテックス トランスフォーマージャケット」のデザイン・仕様設計を、育児用にアレンジ。ベビーカバーを連結することで抱っこに対応するジャケットです。フロントファスナーにベビーカバーを連結でき、子供を抱っこした上からの着用が可能です。ベビーカバーのフロントには上部と左右に3つのポケット、背面には大容量のファスナーポケットを配置しており、育児用品やジャケット本体の収納も可能。上部に収納されているショルダーストラップを取り出せば、パックとして背負うこともできます。ePEをベースとしたメンブレンを採用したGORE-TEX PRODUCTSの生地は軽くしなやかなうえ、耐久性に優れています。ジャケットは両胸とサイドにファスナーポケットを備えるほか、両袖にもスマートフォンなどを収納できるファスナーポケットを配置。子供の成長後もジャケットとパックとして、長く活用し続けられるアイテムです。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

