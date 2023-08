NIKE DUNK HIGH "BLACK PANDA"

ナイキ ダンク ハイ バイ ユー "ブラック パンダ"

BLACK / WHITE

ブラック / ホワイト

サイズ: 28cm

新品未使用、黒タグありですが、自宅保管品のため細かい点を気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。

箱に記載の名前部分は黒塗りします。

即購入可能ですが、返品はご遠慮ください。

他出品中のスニーカー( #nanahayaスニーカー )とのまとめ買い希望があればお値引きいたしますのでお気軽にご相談ください。

ご不明な点はコメントよろしくお願いいたします。

ナイキ

NIKE DUNK HIGH "BLACK PANDA"ナイキ ダンク ハイ バイ ユー "ブラック パンダ"BLACK / WHITE ブラック / ホワイトサイズ: 28cm 新品未使用、黒タグありですが、自宅保管品のため細かい点を気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。箱に記載の名前部分は黒塗りします。即購入可能ですが、返品はご遠慮ください。他出品中のスニーカー( #nanahayaスニーカー )とのまとめ買い希望があればお値引きいたしますのでお気軽にご相談ください。ご不明な点はコメントよろしくお願いいたします。ナイキ AIRFORCE1エアフォース1エア フォースエアマックス90 95 98AIRMAX90AIRMAX95WHITEBLACKホワイトブラック白黒DUNKダンクハイPANDAパンダREVERSEリバース

