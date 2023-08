○brand

LACOSTE

○商品名やデザイン

頑丈でハリがあり撥水性、防風性のあるマウンテンパーカー

普段着や季節の変わり目などに是非

ワニのロゴもプラスチックで高級感あります

○カラー

黒 ブラック×グリーン

○表記Size

52/5

(XL相当)

○実寸Size

肩幅56cm 袖丈63.5cm 身幅61cm 着丈84cm

○コンディション

着用感若干ございますが特質すべきダメージや汚れなし

○検索用

春物

秋物

M-65

ミリタリージャケット

ブルゾン

コート

ライトアウター

メンズ

マウンテンパーカー

即購入大歓迎です!!

他にもブランド品やデザインの良いメンズ商品出品してます^^

#東京古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

