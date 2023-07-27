【国内正規総代理店アイテム】 CROOKED アメリヴィンテージ STRATUM DRESS SHEER ロングワンピース

着用2回です。

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ワンピース 人気 紺色

ペットなし

andmary ミッシィニットトップス&スカート

喫煙者なし

新品 Merlette ノースリーブ コットンワンピース

自宅保管の為、気になる方はご遠慮ください。

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Americana ワンピース

商品説明

♡ピンクハウスチェルシー♡ グラデーションチェック ワンピース

AMERIオリジナルの地層柄をプリントしたシアーメッシュドレス「CROOKED STRATUM、ゆがんだ地層」をテーマに、他にはないAMERIらしいデザイン性のある一着に仕上げました。カップ付きのぺチワンピースがセットなので、一枚でコーディネートが完成するのも嬉しいポイント。さらっとしたメッシュ素材のため、スタイリング次第でオールシーズンご着用いただけます。単体での着用はもちろん、パンツと重ねてロングトップス風のレイヤードスタイルもおすすめ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

着用2回です。ペットなし喫煙者なし自宅保管の為、気になる方はご遠慮ください。商品説明AMERIオリジナルの地層柄をプリントしたシアーメッシュドレス「CROOKED STRATUM、ゆがんだ地層」をテーマに、他にはないAMERIらしいデザイン性のある一着に仕上げました。カップ付きのぺチワンピースがセットなので、一枚でコーディネートが完成するのも嬉しいポイント。さらっとしたメッシュ素材のため、スタイリング次第でオールシーズンご着用いただけます。単体での着用はもちろん、パンツと重ねてロングトップス風のレイヤードスタイルもおすすめ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

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