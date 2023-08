日本を代表する漫画家である永井豪。

マジンガーZ、デビルマン、キューティーハニー、バイオレンスジャックなど、代表作をあげればきりがありません。

こちらは、他作家との共作で作られた『鋼鉄ジーグ』のプリントtシャツになります。

上記の作品に比べると、認知は低いですが、コアなファンのいる作品。

フィギュア含め、コレクター人気の高い作品。

90sのUSAボディを使った当時物。

ブラックボディに両面、袖プリントと贅沢な仕上がり♪

色ヤケが若干ありますが、あまり気にならないレベルかと思います。

ほとんど見ることの無い鋼鉄ジーグ(steel armour jeeg)。

コレクションにも是非!

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋

カラー···ブラック

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

@サイズ

Mサイズ

@実寸

着丈 69cm

身幅 49.5cm

肩幅 49cm

袖丈 22cm

@カラー

ブラック

@生産国

アメリカ

@素材

綿100%

この他にも、US、デザイナーズ中心に出品しておりますので、是非ご覧くださいませ。

↓

#silverfox

*画像ですが、角度や光の加減により、実際の色と異なる場合がございます。

*USED商品になります。

ご理解頂けない方のご購入はお控えくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

