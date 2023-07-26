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独創的 ナンバーナイン　アーガイル　ニット　NumberNine タカヒロミヤシタ ニット/セーター

商品の説明

宮下貴裕さんがナンバーナインのデザインをやっていた頃のニットです。薄手のニットです。首元のほつれは元からの加工です。2007年のNOIR期のモデルだったかと思います。
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数回着用して、クリーニングし、保管してありました。特にダメージもなく、とても綺麗な状態です。
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表記サイズ2 実寸肩幅約38センチ、身幅約46センチ、着丈約64センチ、袖丈約63センチ
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素人採寸のため、誤差はご了承くださいませ。

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商品のサイズS
ブランドナンバーナイン
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気 BALENCIAGA バレンシアガ オールオーバー ロゴ総柄ニットセーター

※商品説明必読 creative drug store ttt msw ニット

UNDERCOVERISM サイドボタンニットセーター　67230527-01S
宮下貴裕さんがナンバーナインのデザインをやっていた頃のニットです。薄手のニットです。首元のほつれは元からの加工です。2007年のNOIR期のモデルだったかと思います。数回着用して、クリーニングし、保管してありました。特にダメージもなく、とても綺麗な状態です。表記サイズ2 実寸肩幅約38センチ、身幅約46センチ、着丈約64センチ、袖丈約63センチ素人採寸のため、誤差はご了承くださいませ。

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ブランドナンバーナイン
商品の状態目立った傷や汚れなし

独創的 ナンバーナイン　アーガイル　ニット　NumberNine タカヒロミヤシタ ニット/セーター

57分钟前

独創的 ナンバーナイン　アーガイル　ニット　NumberNine タカヒロミヤシタ ニット/セーター

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