独創的 ナンバーナイン　アーガイル　ニット　NumberNine タカヒロミヤシタ ニット/セーター

宮下貴裕さんがナンバーナインのデザインをやっていた頃のニットです。薄手のニットです。首元のほつれは元からの加工です。2007年のNOIR期のモデルだったかと思います。

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数回着用して、クリーニングし、保管してありました。特にダメージもなく、とても綺麗な状態です。

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表記サイズ2 実寸肩幅約38センチ、身幅約46センチ、着丈約64センチ、袖丈約63センチ

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DRIES VAN NOTEN バイカラー タートルネック ニット Sサイズ

素人採寸のため、誤差はご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナンバーナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

宮下貴裕さんがナンバーナインのデザインをやっていた頃のニットです。薄手のニットです。首元のほつれは元からの加工です。2007年のNOIR期のモデルだったかと思います。数回着用して、クリーニングし、保管してありました。特にダメージもなく、とても綺麗な状態です。表記サイズ2 実寸肩幅約38センチ、身幅約46センチ、着丈約64センチ、袖丈約63センチ素人採寸のため、誤差はご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナンバーナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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