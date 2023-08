希少 黒入荷！ nanamica ダウンジャケット ダウンジャケット

☆【nanamica】ダウンジャケット XS☆

【購入時期】

昨年、購入しましたが、使用する予定がないので出品致します。

使用回数も少なく目立った汚れもありません。

【商品詳細】

・カラー : チェック織りグレーグリーンベース

・サイズ : XS 肩幅43、身幅50、着丈70、袖丈63

・素材 : 表地ポリエステル100%

中綿 ダウン72%

レーヨン20%

フェザー8%

・商品詳細

秋冬高級『チェック織り上質撥水素材×ダウンキルティング』生地使用

襟見頃部裏 ウール92%ナイロン8%

裏地ナイロン52%ポリエステル42%

裏地光沢ブラウン

基本ディテール

キルティングダウンジャケット5B

袖口切り返し

パッチポケット

センターベント

総裏ダウンキルティング仕様

【その他】

・使用感は少ないですが、神経質な方の購入はご遠慮ください。

・他でも出品しているので、購入の際はコメントお願いします。

・購入後の返品、キャンセル、クレーム等はお受けできませんのでご注意ください。

ご質問のある方はお気軽にコメント下さい。

宜しくお願い致します(^^)

#nanamica

#JOURNAL STANDARD

#nano univers

#SHIPS

#EDIFICE

#ユナイテッドアローズ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ナナミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

