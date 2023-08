SEQUEL×FRAGMENT シークエル フラグメント 藤原ヒロシ リジット セルビッチデニムパンツ 未裾直 ブラック 日本製 L BJBC.E

使用感を使用回数で表すと主観入りますが5~6回着用程度の使用感で

中古品ですが目立ったダメージや汚れの無いデニムパンツです。

セルビッチです。

裾直ししていません。

表記サイズはLですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

W 約46cm×2

股上 約33cm

わたり幅 約36.5cm

股下 約81cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

裾幅 約19.5cm

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

BDTTC-2918 FRA-91 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

