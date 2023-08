大人も着やすいシンプルファッション メッシュ ドルチェ&ガッパーナ タンクトップ 白 キャミソール タンクトップ

ドルチェ&ガッパーナ メッシュ タンクトップ キャミソール 白

お好きなタンクトップを合わせてご着用できます♪

一緒に合わせている赤いドルチェ&ガッバーナのタンクトップは付属していません。別出品しておりますので、合わせてご購入されたい方はお声がけ下さい♡(^-^)

▼購入店舗

ドルチェ&ガッバーナ 銀座店

▼状態

クリーニング済みです。

目立った汚れはありません。

▼サイズ (平置き)

着丈 約42㎝

身幅 約33㎝

※素人採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。

▼付属品

本体のみ。

他にもハイブランド衣類出品中です♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ドルチェ&ガッパーナ メッシュ タンクトップ キャミソール 白お好きなタンクトップを合わせてご着用できます♪一緒に合わせている赤いドルチェ&ガッバーナのタンクトップは付属していません。別出品しておりますので、合わせてご購入されたい方はお声がけ下さい♡(^-^)▼購入店舗ドルチェ&ガッバーナ 銀座店▼状態クリーニング済みです。目立った汚れはありません。▼サイズ (平置き)着丈 約42㎝身幅 約33㎝※素人採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。▼付属品本体のみ。他にもハイブランド衣類出品中です♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓#♡CowCow♡衣服小物一覧はこちらです#No,0

