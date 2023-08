ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

★商品説明★

【BRAND】Aquascutum OF LONDON VINTAGE アクアスキュータム ヴィンテージ

【IETM】MADE IN ENGLAND イングランド製 着脱ライナー付 ステンカラーコート バルマカーンコート ロングコート ベージュ 40REG OPTI ZIP アーカイブ

【COLOR】ベージュ系 画像参照

【SIZE】40REG(L位) 肩幅ラグラン 脇下幅61 着丈109

【MATERIAL】コットン 裏地コットン等 ライナー ウール 切替部分レーヨンアセテート

【CONDITION】ヴィンテージ品になりますので、多少使用感並びに画像のようにフロント第二ボタン付近に微か薄汚れ、内側にネーム刺繍はございますがまだまだ良好です。ヴィンテージ品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】Aquascutum OF LONDON VINTAGE アクアスキュータム ヴィンテージ MADE IN ENGLAND イングランド製 着脱ライナー付 ステンカラーコート バルマカーンコート ロングコート ベージュ 40REG OPTI ZIP アーカイブです。細かなディテールやシルエットが綺麗です。 英国を代表するファッションブランドのひとつ アクアスキュータムの一着です。雨風に強く耐久性に優れるギャバジン素材を使用した定番人気のステンカラーコート。 着脱のできるウールライナーが付属しており、春先まで応用可能。裏地やライナーにはアイコニックなハウスチェック柄があしらわれております。素材並びにシルエット等いいです。

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アクアスキュータム 商品の状態 やや傷や汚れあり

