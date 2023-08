※トラブル防止の為、ご購入前に必ず商品紹介欄の記載事項の確認をお願いいたします。

聖闘士聖衣神話 ライブラ童虎(神聖衣)



ほのみつ@様専用

グッドスマイルカンパニー

ドラゴンクエスト モンスターズギャラリー フィギュア

マックスファクトリー

DEAD OR ALIVE 5 マリー・ローズ 1/5 フィギュア



MY LITTLE PONYレインボーダッシュ フィギュア

1/7スケールフィギュア

ベルティーユ ワルキューレロマンツェ フィギュア



ファイナルファンタジー7 リメイク プレイアーツ改 エアリス

ブラック★ロックシューター HxxG Edition.

未開封ルクリア サイレンススズカ ウマ娘フィギュア

グッスマ特典付き モチーフイラストステッカー(サイズ:約100mm×140mm)

スプラトゥーン 6体セット



スプラトゥーンamiibo9点セット

ブラックロックシューターのフィギュアです。グッスマオンラインで受注の際に予約購入しました。予約購入したのですが、一部フィギュア系の収集を辞める為出品致しました。グッスマオンライン特典のステッカー付きです。

MHネルギガンテ 〜クリエイターズモデル〜



アイドルマスター ミリオンライブ! 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界Ver

届いたばかりの新品開封品にはなりますが、一度人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご遠慮下さい。また、未開封品となりますので中身の確認ができておりません。初期傷、初期不良などがあった場合に一切対応出来ませんので、ご了承頂ける方のみでお願いいたします。

amiibo 7種セット『ブレス オブ ザ ワイルド』(ゼルダの伝説シリーズ)



国内正規品 モンスターハンター クシャルダオラ フィギュア

⚠️届いたままの状態での梱包になりますので、水濡れ防止やプチプチはありません。そのまま段ボールに入れての発送となります。

鹿島 figma 特典付き 未開封 艦隊これくしょん 艦これ



ブリングアーツ 9S ヨルハ 九号 S型

もし、水濡れ防止やプチプチを希望される場合は、追加で+500円となります。水濡れ防止の袋は、フィギュアの箱のサイズがかなり大きいものとなりますので、opp袋に入らない場合は新品のゴミ用の袋を利用する場合がございます。

アズールレーン グラーフ・ツェッペリン 砂浜のウルズ アルター 新品 アズレン



amiibo 4体セット ヒメ イイダ アオリ ホタル

ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便のみの対応の為、返品、交換、郵便事故は対応できません。あらかじめご了承頂ける方のみでお願いいたします。

アミーボ amiibo ゼルダの伝説 セット 新品未開封



ゼノブレイド2 ホムラ ヒカリ 1/7 完成品フィギュア

【⚠️コメント無し即購入不可】

【中古】ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 amiibo (箱なし)



RIOBOT ZONE OF THE ENDERS ジェフティ フィギュア

コメントが無い場合、又は他にコメントされている方がいるにも関わらず即購入された場合は、お取引をキャンセルさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。

ゼノブレイド2 ニア 1/7 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]



ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 アイラ フィギュア

商品紹介欄の記載事項をご確認、ご了承の上コメント頂きましたら、お値段を10円お値下げ致します。その際、商品確認の上専用ページに変更致しますので、コメントして頂いた方のみこちらの返信前にそのまま購入して頂いて大丈夫です。コメント頂いた方以外の方の購入はご遠慮下さい。

ぱすてるBOX



ブリングアーツ ゼノギアス ヴェルトール・イド

※現在コロナの影響で発送を平日の週に1回とさせて頂いております。仕事の関係上発送が予定よりずれる事がございますが、その際はご連絡致します。週に1回は必ず発送致しますので、上記の事をあらかじめご了承頂ける方のみご購入頂ければと思います。

PROPLICA ドミネーター 『PSYCHO-PASS サイコパス』



艦隊これくしょん -艦これ- 陸奥 通常版 1/7 完成品フィギュア(月刊ホビ…



BiCute Bunnies Figureすーぱーそに子 Blue Rabbit

ペット、喫煙者なし。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※トラブル防止の為、ご購入前に必ず商品紹介欄の記載事項の確認をお願いいたします。グッドスマイルカンパニーマックスファクトリー1/7スケールフィギュアブラック★ロックシューター HxxG Edition.グッスマ特典付き モチーフイラストステッカー(サイズ:約100mm×140mm)ブラックロックシューターのフィギュアです。グッスマオンラインで受注の際に予約購入しました。予約購入したのですが、一部フィギュア系の収集を辞める為出品致しました。グッスマオンライン特典のステッカー付きです。届いたばかりの新品開封品にはなりますが、一度人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご遠慮下さい。また、未開封品となりますので中身の確認ができておりません。初期傷、初期不良などがあった場合に一切対応出来ませんので、ご了承頂ける方のみでお願いいたします。⚠️届いたままの状態での梱包になりますので、水濡れ防止やプチプチはありません。そのまま段ボールに入れての発送となります。もし、水濡れ防止やプチプチを希望される場合は、追加で+500円となります。水濡れ防止の袋は、フィギュアの箱のサイズがかなり大きいものとなりますので、opp袋に入らない場合は新品のゴミ用の袋を利用する場合がございます。ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便のみの対応の為、返品、交換、郵便事故は対応できません。あらかじめご了承頂ける方のみでお願いいたします。【⚠️コメント無し即購入不可】コメントが無い場合、又は他にコメントされている方がいるにも関わらず即購入された場合は、お取引をキャンセルさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。商品紹介欄の記載事項をご確認、ご了承の上コメント頂きましたら、お値段を10円お値下げ致します。その際、商品確認の上専用ページに変更致しますので、コメントして頂いた方のみこちらの返信前にそのまま購入して頂いて大丈夫です。コメント頂いた方以外の方の購入はご遠慮下さい。※現在コロナの影響で発送を平日の週に1回とさせて頂いております。仕事の関係上発送が予定よりずれる事がございますが、その際はご連絡致します。週に1回は必ず発送致しますので、上記の事をあらかじめご了承頂ける方のみご購入頂ければと思います。ペット、喫煙者なし。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

セントガルゴモン DRealicon heroes 春麗 チュンリー ヘッドノッカー ピンクバリアントAMAKUNI 艦隊これくしょん -艦これ- 鹿島フィギュア【初版・再販】セット艦隊これくしょん AMAKUNI 榛名改二 新品未開封amiiboアミーボ 6個セットファイナルファンタジー VII リメイク PLAY ARTS改 ティファ・ロッ…ファイナルファンタジー マスタークリーチャーズ 第1弾 ケフカ