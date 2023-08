【超新作】 ジップ　リボン　ミニ　キャバドレス　ワンピース ドレス

フォロー割はプロフをお読みいただいた後、ご希望の方はコメントよりお声掛け下さい☺️

【出品物】

an ワンショルダー ドレス

新品タグ付き

販売価格¥25300(税込)

カラー...ピンク

サイズ...Mサイズ

商品詳細

2023最新作✨ S/M 送料無料 an / アン フラワーレース×チュール肩リボンデザインワンショルダータイトミニドレス AOC-3278

サイズ詳細

Sサイズ

B:83-85 / W:61-63 / H:86-88

Mサイズ

B:86-88 / W:64-66 / H:89-91

AngelR エンジェルアール

robedefleurs ローブドフルール

glossy グロッシー

DEA ディア Andy アンディ An アン GLAMOROUS グラマラス JEANMACLEAN ジャンマクレーン Sugar シュガー IRMA イルマ ERUKEI エルケイ キャバ ドレス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンディ 商品の状態 新品、未使用

【出品物】

an ワンショルダー ドレス

新品タグ付き

販売価格¥25300(税込)

カラー...ピンク

サイズ...Mサイズ

商品詳細

2023最新作✨ S/M 送料無料 an / アン フラワーレース×チュール肩リボンデザインワンショルダータイトミニドレス AOC-3278 

サイズ詳細

SサイズB:83-85 / W:61-63 / H:86-88

MサイズB:86-88 / W:64-66 / H:89-91

AngelR エンジェルアール robedefleurs ローブドフルール glossy グロッシーDEA ディア Andy アンディ An アン GLAMOROUS グラマラス JEANMACLEAN ジャンマクレーン Sugar シュガー IRMA イルマ ERUKEI エルケイ キャバ ドレス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンディ 商品の状態 新品、未使用

