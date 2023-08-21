【25％OFF】 ステレオデジタルハイパワーアンプ DAM-AD8000 アンプ

アンプ種類···パワーアンプ
SONY CMT-SBT40(S) ほぼ新品
日立ラジオ ※ジャンク品※
対応インピーダンス···8Ω対応
DAC D/Aコンバーター オーディオ用sightsurferjp限定
重量···2.5kg〜5kg未満
ADAM A7X モニタースピーカー①
SOUNDWEAR COMPANION SPEAKER シルバー
Bowers&Wilkins T7
●電源電圧○AC100V 50/60Hz
SansAmp GT-2 プリアンプ
●消費電力○170W
Cypher Labs「AlgoRhythm Solo」
●定格出力○180W+180W （8ΩJEITA）
★あの頃に戻りたい気分なSONY ステレオ レシーバ― STR-200ビンテージ
○240W+240W （4ΩJEITA）
GENELEC ジェネレック 8010AP
●入力端子
Sound Fukuoka STEREO MONITOR AMPLIFIER
音声１系統２入力（A・Ｂ）
Kobami 様 専用 YAMAHA A100a パワーアンプ
※AとBに音声が同時に入力された時はミックスされます。
Panasonic SC-CMAX5-K
ifi audio micro iDSD
●出力端子
Panasonic PW-DA204 2019年製
プリ出力１系統、
ヤマハ プリメインアンプ CA-1000Ⅲ
スピーカー出力１系統２端子、
YAMAHA パワーアンプ PC1002 稼働美品
サブウーファ出力１系統（モノラル）、
YAMAHA A-S2100 整備済
ヘッドフォン出力 標準（φ6.3mm）1系統／ミニ（φ3.5mm）１系統
EICO HF-12 ビンテージアンプ USA 1960年頃【 ジャンク 】
●音声調整
超小型デジタルアンプ AS-100+
マスター音量：1ヶ、バランス：1ヶ、ヘッド ホン音量：1ヶ
DENON AV AVC-1909 デノン アンプ サラウンド (美品)
●ACアウトレット○連動2、非連動1
期間限定出品TDC BASS DI 旧ロゴ 箱あり
●音質選択スイッチ【E／W／L(LIVE)】
奇跡超美品！フルレストア元箱.取説付！LUXMANプリメインアンプSQ-505X
[音出力OK] マランツ Marantz PM5004 アンプ
ダイスケ様専用 レストア超美品！山水プリメインアンプAU-D907F EXTRA
アンプ種類···パワーアンプ対応インピーダンス···8Ω対応重量···2.5kg〜5kg未満●電源電圧○AC100V 50/60Hz●消費電力○170W●定格出力○180W+180W （8ΩJEITA） ○240W+240W （4ΩJEITA）●入力端子音声１系統２入力（A・Ｂ）※AとBに音声が同時に入力された時はミックスされます。●出力端子プリ出力１系統、スピーカー出力１系統２端子、サブウーファ出力１系統（モノラル）、ヘッドフォン出力 標準（φ6.3mm）1系統／ミニ（φ3.5mm）１系統●音声調整マスター音量：1ヶ、バランス：1ヶ、ヘッド ホン音量：1ヶ●ACアウトレット○連動2、非連動1●音質選択スイッチ【E／W／L(LIVE)】