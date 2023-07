SUP インフレータブル スタンドアップパドルボード 2人 複数人乗りです。

・・・商品詳細・・・

■長さ:320cm

■幅:81cm

■厚み:15cm

■重量:11.2kg

■適応体重:150kgまで

■容積:240L

■適正空気圧:6-15psi

※空気圧は通常6-10あれば使用可能です。15psiは最大値ですので基本的には6-10psiの範囲の空気圧でご使用ください。

最大適応体重まで乗る場合は10-15psiの間で調整してください。

手動空気入れは5psiを超えると針が動き始めますので最初は動きませんのでご注意ください。

・・・セット内容・・・

1.SUP本体

2.アルミニウム製パドル

3.リーシュコード

4.収納用バックパック

5.手動空気入れ

6.フィン(メイン×1枚)

7.補修用キット

8.(おまけ品)大人用ライフジャケットx1着

●kuhuuru SRLのインフレータブルSUPボードです。(サップ/スタンドアップパドルボードボード)

●インフレータブルとは空気で膨らむタイプのボードです。

●空気で膨らむタイプなのでコンパクトに収納出来るので車に積んで簡単に遊びに出掛けることが可能です。

●320cmとサイズが大きく浮力があるので大人2人や、大人と子供、ペットと一緒に水遊びを楽しむことのできるSUPボードです。

●湖遊びや釣りやSUPヨガなど幅広い用途で使用できます!

●付属の空気入れは空気圧計付きで簡単に設定空気圧で空気を注入する事が出来ます。

●付属のバックパックは手提げと背負う事が出来てSUP本体から空気入れ、パドルまで全てを収納する事ができます。

●バックパックは底部に水抜き用の穴が開いています。

●アルミニウム製のパドルは軽量で頑丈です。

●SUPボードにはゴムバンドが付いており荷物を積むことが出来ます。

●デッキパッドは裸足でも滑りにくい素材です。

●メインフィンはスライド式で簡単に脱着が可能です。

●付属のライフジャケットのサイズは、XL 幅51x高52x厚6cm 対応体重65-75kg が付属します。

※おまけ品ですのでカラーはランダムでのお届けでお選び頂けません。

※サイズはXLのみとなります。

■カラー : 木目柄

※本製品を使用する際は、必ずライフジャケットを着用しリーシュコードを装着してください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

