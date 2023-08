原宿の正規店にて購入。

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGHメタリックパープル

一度短時間着用したのみです。

asics アシックス GEL QUANTUM 360 6 ゲルクォンタム360

サイドのゴムの部分にある程度の擦れあり。

NIKE AIR JORDAN 4 RETRO MILITARY BLUE

キャンバス地の凸部にも微細な擦れがありますが、ソールのすり減りもなく全体的な状態は良好です。

【A BATHING APE】SKULL SHOES US10/28cm



Nike Dunk Low Retro 26.5cm

自宅保管の中古品にご理解ある方へ。

NIKE AIR FORCE 1 LOW '07 26cm 新品

サイズ 11 29.0センチ

新品 メイソン・シルヴァ × ナイキ エスビー ズーム ブレーザー ミッド 28

※レア品ですが、大きいサイズは更に希少品です。

NIKE SB DUNK Low ✖️Fly Streetwear



コンバースワンスター スニーカー レザー日本製

箱付き。

送料込 バンズ vans Knu skool ニュースクール29.5cm 新品

簡易的に包装してから発送予定です。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

