商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダス 商品の状態 傷や汚れあり

アディダスのデサント製トラックジャケットです。珍現象がおきてますね!個人的にはアディダスのジャージで価値が高いものはATPフランス製、アメリカ製、だと思っていました。90年代のアメリカ製で状態良くて2万ぐらいだと認識してますが、デサントのアディダスは小松菜奈さんや菅田将暉、お洒落な芸能人が着たことでフランス製、アメリカ製の値段超えましたよ!でも人気な理由はたしかにあるなーとも最近は思います。タグのBRD/ W.GERMANY(ドイツ連邦共和国/西ドイツ)西ドイツ製だよーってことかと。ベルリンの壁崩壊が1989年なのでW.GERMANYと記載があれば確実に80年代のかとおもいます。ドイツ語の「DIE MARKE MIT DEN 3 STREIFEN」は日本語にすると "三本線のあるブランド"ということです。要はアディダスだよってことです。PRODUCED BY DESCENTE UNDER ADIDAS LICENSEアディダスのライセンスの元で日本のデサントが製造していると意味ですかね。サイズ1着丈55身幅49肩幅40袖丈50中古です。ボディー白く見えるところ思っているよりねずみ色です。中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB 、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。

