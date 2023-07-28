【正規逆輸入品】 希少フレッドペリートラックジャケット ジャージ

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特に目立った汚れ等はございません。古着故神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フレッドペリー トラックジャケット ブラウン 茶色 カーキです。サイズ表記は【M】です。着丈/身幅/袖丈/肩幅65/57/61/52大人気カラーのブラウンです。特に目立った汚れ等はございません。古着故神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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