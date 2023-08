無料発送 キャスキッドソン　カウボーイ柄　がま口財布　展示 ファッション雑貨

R様オーダー展示

1200円を、フォロー割引きで1000円に。

②お財布として。

#がま口財布

R様オーダー展示1200円を、フォロー割引きで1000円に。カウボーイ柄グレー コットンダック ※カウボーイ柄 グレー※裏布水色水玉※あめ玉がま口金9(あめ玉ブルー)がま口財布のオーダー柄・デザイン···プリント(ロゴなど)⭐︎⭐︎まだ、カウボーイ柄ございます。⭐︎⭐︎マチなしフラットポーチや、同じ柄でがま口財布もお作りいたします。裏地はご希望の柄で。オーダーしたい方は、コメントお願いします。専用を新たにお作りします。しばらくの間、載せています。★チェーン取り外し可能小銭や小物、ミニ手鏡と口紅入れなど、色々使えます。クレジットカード10枚や、お札を二つ折りで入ります。入れても上の部分、3センチ余裕あります。(使い方例)①化粧品入れ。②お財布として。③お菓子をちょこっと入れてバッグへ。④プレゼントに。サイズは、がま口金含まない寸法で、縦10センチ×横13センチ×マチ3センチ(材料)がま口金角型10センチ、表布(コットンダック)裏布(綿)接着芯(表地、裏地にそれぞれ接着芯)チェーン柄・デザイン···プリント(ロゴなど)種別···その他

