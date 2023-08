専門ショップ ロエベ LOEWE バッグ ハンモック ショルダーバッグ

ご覧いただきましてありがとうございます。実物の写真です。

【新品未使用】ロエベ パズル スモール サンド



・新品未使用

・サイズ:

幅 約13.5cm

高さ 約23cm

奥行き 約22cm(素人採寸)

ショルダー全長163cm

(長さ調整可能)

・付属品:専用箱、保存袋、ショルダー

斜めがけも可能です。即購入OKですが、

質問等はご購入前にお願いいたします。

素人の自宅保管、素人検品ですのでご理解いただける方のみご購入ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 新品、未使用

