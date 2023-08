バウハウス(Bauhaus)は、1979年にデビューしたイギリスのロックバンド。名前はドイツの芸術活動バウハウスから由来している。当初は「Bauhaus1919」という名前だったが、コマーシャル的なアピールのために、1年も経たずに「Bauhaus」に改名

ゴシック・ロックの先駆と言えるバンドである。時にパンク以上に激しい曲もあり、視覚的パフォーマンス、特にボーカリストであるピーター・マーフィーのステージング等は評価が高い。またシングルのB面は実験的なアプローチでダブやサウンドトラック風の楽曲、更には各々メンバーによるソロ的アプローチの「1・2・3・4」という曲も存在しバウハウスの原点が垣間見られポストパンクのバンドでありながら、シュールレアリスム、バレエ等の要素を採り入れ演劇的なステージングで人気があった。デヴィッド・ボウイの「ジギー・スターダスト」やT・レックスの「テレグラム・サム」をカバーし、グラムロックの新たなる継承者として賞賛を受ける

プリントの人物はドラキュラで知られる名俳優ベラルゴシ Bela Lugosi です。

シュプリーム supreme や アンダーカバー undercover でもサンプリングされています。

80s vintage t shirt

身幅53着丈(襟タグ付け根から計測)67

肩幅52袖丈19

多少の誤差はご了承ください。

丸胴ボディ

バックプリントはありません。

アメリカ製(made in USA)screen stars のシングルステッチです。

小さな穴あきがありますがそれ以外はビンテージの割には状態は良いほうです。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

生地はしっかりとしています。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

クランプス devo cure カルト キリングジョーク joy division スミス ニューオーダー ビートルズ ローリングストーンズ 好きな方もいかがですか?No.23871-1

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

