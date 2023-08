最近話題のY’s for men

復活を待ち遠しく感じた方も多かったのではないでしょうか。

昔ならがの無骨でヨウジらしいアイテムです。

中綿も入っており保温性も抜群。

袖にもリブが付いており袖口からの冷たい空気も入りずらい仕様です。

ウエストにも紐がついてありモッズコートの様なデザインです。

系統が変わった為出品いたします。

状態はかなり良いです。

着丈···ミドル

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···冬

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最近話題のY's for men復活を待ち遠しく感じた方も多かったのではないでしょうか。昔ならがの無骨でヨウジらしいアイテムです。中綿も入っており保温性も抜群。袖にもリブが付いており袖口からの冷たい空気も入りずらい仕様です。ウエストにも紐がついてありモッズコートの様なデザインです。系統が変わった為出品いたします。状態はかなり良いです。着丈···ミドルカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウールフード···フードあり(取外し不可)季節感···冬

