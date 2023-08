*店頭展示品の為、白色ゴム部分にヤケや接着剤の変色がありまっさら感がなくなっております。その変化が逆にマカロニアンの個性を引き立て履き始めから足元が浮いた感じがしない雰囲気だと思います。

→画像をご参照頂きご判断下さい。

今でも職人達がほとんどの工程をハンドメイド生産し、伝統的なヴァルカナイズド製法で作られています。

マカロニアンの魅力は一度履いた人を虜にする足馴染み良い柔らかい革と適度なクッション性を感じるアウトソールの柔軟なラバーです。

素材:馬革(アッパー)

ラバー(アウトソール)

カラー:ホワイト×グレー×ネイビー

サイズ:EU37(23.5cm〜24cm)

生産国:ルーマニア

状態:店頭展示品

【商品に関するご注意事項】

・輸入物のため、運搬の際に「箱の傷み」や「小さなキズ」「小じわ」が商品に入る場合があります。又実店舗で販売していた為、試し履きによる「小じわ」「アウトソールの擦れ」などが商品に発生する場合があります。

・革は天然素材のため、色ムラ、革シワの度合いや表情は1足ずつ異なり、天然皮革は色落ちする場合があります。

・マカロニアンは旧式の工具を使用する事で表現される雑なつくりに最大の特徴があります(履き心地には全く関係のない左右非対称的な作りがデザインの一部となっています)。

又バルカナイズ製法を用いた白色系のゴムは黄色く変色する(黄ばむ)等が素材の性質上避けられません。

・ご利用のモニター環境により、画像の色あいが実物と異なって見える場合があります。

・足の形は千差万別です。その事から既成靴が完全にフィットする事はありません。フィット感をアップさせるには積極的な中敷きでの調整をお勧めします。

→フィッティングを良くしたい場合には、市販の中敷きの入れ替えでの調整をお勧めします。

・商品登録前に靴の確認を行っておりますが、ご注文を頂いてからルーティンとして靴の再確認を行いその後正式にご注文を承るご連絡を差し上げますのでご発送までお時間を頂きます。

・また代表的な靴の修理に多い縫製のほつれやソールの剥がれ等、その他靴の再確認時の検品では発生しない事象が履いてから起こりえます。

誠に申し訳御座いませんが此方ではご対応出来ません…

・素材の性質上、多くの靴は履いていなくても経年劣化が避けられませんのでご理解下さい。

以上ご理解下さい。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド マカロニアン 商品の状態 未使用に近い

