色···ブラック

柄・デザイン···レース

See By Chloeのレーストップスです。

キャミソールもセットで付いています。

1年前に購入しましたが、未使用のまま保管していました。

●サイズ:タグ表記 36サイズ(S〜Mサイズ)

●状態:一度も着用せず保管しておりました。

●発送方法:ハンガーから外してたたんで発送いたします(ハンガーは付属しません)。

●その他、注意事項:

・素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。

・写真追加も可能ですのでご希望の場合はコメントください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

