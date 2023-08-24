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品質検査済 adidas　アディゼロ　アディオスプロ2　26cm スニーカー

商品の説明

adidas　アディゼロ　アディオスプロ2
NIKE AIR MAX 97 FR
サイズ　26cm
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OAMC スニーカー
メインカラー...グレー
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商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドアディダス
商品の状態やや傷や汚れあり

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adidas　アディゼロ　アディオスプロ2サイズ　26cmメインカラー...グレー20キロ程度ロードでジョグで使用しました。比較的きれいな状態だと思います。専用の箱はありませんので、ご理解下さい。

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドアディダス
商品の状態やや傷や汚れあり

品質検査済 adidas　アディゼロ　アディオスプロ2　26cm スニーカー

1分钟前

品質検査済 adidas　アディゼロ　アディオスプロ2　26cm スニーカー

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