人気を誇る MONDO ヒステリックグラマー VISION柄 S オープンカラーシャツ シャツ

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サイズ

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肩幅/身幅/着丈/袖丈

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47/53/67/24

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こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。

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・5,000~9,999円：300円引き

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございますm(_ _)mサイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈47/53/67/24こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。ご質問等御座いましたらコメントにてよろしくお願いします<(_ _)>✄--------------------------‐✄フォロー割も実施中!!・5,000~9,999円：300円引き・10,000~19,999円：400円引き・20000円~：500円引きコメント欄にてフォローしたとお声掛け下さいm(_ _)m✄-------------------‐------- ✄HYSTERIC GLAMOURアロハシャツ 総柄 柄シャツ 開襟シャツ

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