ずっと気になってた イルカンパゴ　レザースニーカー スニーカー

size27.5cm

CONVERSE Run Star Hikeランスターハイク 黒 厚底 27cm

メインカラー...ホワイト

コンバース CT70 ブラック/スウェード サイズ9 中古品

特徴/機能/素材...レザー

NIKE AIR PEGASUS CDG ナイキ コムデギャルソン 28cm



nike ambush air force1 black 26.5

レザーにはやわらかなイタリア産ナッパレザーを使用。

NIKE ダンク HIGH "GOLD MOUNTAIN" 28.5

上質なレザーならではの、ナチュラルで柔らかな質感をもち、

【新品】ニューバランス9060 AAA 26.0cm

高級感と、大人っぽいラグジュアリーな雰囲気を醸し出すます。

NIKE DUNK SB HIGH "Tweed" ３０センチ



U企画新品 希少28cm 海外正規品 VANS OLDSKOOL NAVY

ワンポイントとして、ヒール部分に、クロコの型押しレザーをあしらっていますので、

シュプリーム × ナイキ SB ダンク ロー "ブラックセメント" (2002)

ちょっとリッチな、大人っぽさを漂わせます。

未使用 サロモン スピードクロス5

また、足入れ部分にはやわらかなクッションをいれてあるので、

希少カラーニューバランス M991 SVB 27.5cm

素足ではいても、足首にやさしくフィットして、靴擦れしにくい、つくり手の心遣いを感じます。

ルイヴィトンスニーカーランアウェイモノグラム柄28センチ



期間限定値下げ！OFF-WHITE×NIKE WAFFLERACER

カジュアルスーツの足元にコーディネイトしてみたり、

NIKE DUNK High x fragment design

ジャケット＆コットンパンツやデニム、ショーツ、スラックス、

NIKE ナイキ エアフォース1 fragment フラグメント✕クロット

あらゆる着こなしをサポートしてくれます。

U5-6 new balance スニーカー

大人の気品を感じる、リッチ＆ラグジュアリーなレザースニーカー。

【新品】NEW BALANCE M995CHB

飽きることない美しいフォルムで、時代に色褪せることなく、はいていただける逸品です。

versace スニーカー 26cm



【人気カラー】ナイキ★AF1 ティファニーブルー ブラック 27cm カスタム

昨年夏購入、写真記載の通り、汚れ、破れ

adidas Samba Vegan Core Black サンバ ヴィーガン

着用感有りますが、問題なく使用できます。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 傷や汚れあり

size27.5cm メインカラー...ホワイト特徴/機能/素材...レザーレザーにはやわらかなイタリア産ナッパレザーを使用。上質なレザーならではの、ナチュラルで柔らかな質感をもち、高級感と、大人っぽいラグジュアリーな雰囲気を醸し出すます。ワンポイントとして、ヒール部分に、クロコの型押しレザーをあしらっていますので、ちょっとリッチな、大人っぽさを漂わせます。また、足入れ部分にはやわらかなクッションをいれてあるので、素足ではいても、足首にやさしくフィットして、靴擦れしにくい、つくり手の心遣いを感じます。カジュアルスーツの足元にコーディネイトしてみたり、ジャケット＆コットンパンツやデニム、ショーツ、スラックス、あらゆる着こなしをサポートしてくれます。大人の気品を感じる、リッチ＆ラグジュアリーなレザースニーカー。飽きることない美しいフォルムで、時代に色褪せることなく、はいていただける逸品です。昨年夏購入、写真記載の通り、汚れ、破れ着用感有りますが、問題なく使用できます。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 傷や汚れあり

NIKE JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088 28.5ジョーダン1Celtics/Black and Lucky Green2023ジョーダン 6 パリ・サンジェルマン NIKE AIR JORDAN6 PSGNIKE DUNK LOW OFF-WHITE 45 中古 28.5HOKA Challenger ATR 6 GTX（箱有ります）PSG × NIKE AIR JORDAN 7 RETRONIKE ISPA OVERREACT SANDAL ナイキ3×1 × NIKE AIR FORCE 1 LOW DENIM INDIGO