2022年新作 【希少】Dries Van Noten ライカ期　ブルゾン ブルゾン

ドリスヴァンノッテンのブルゾンになります。

短丈めでサンローランやエディ好きの方にもおすすめになります。

これからの季節にぴったりですが、筋トレによりサイズアウトしたため出品致しました。

使用感がドリスのいいところを引き出している約20年前のアーカイブになります。

市場でもほぼ見当たらないので出回ること自体が希少です。

古着のためNCNRでお願い致します。

カラー···ブラック

柄・デザイン···ストライプ

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋

サンローラン 短丈 y2k エディスリマン エディ saint laurent paris dior

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 やや傷や汚れあり

