【最新入荷】 【極美品】HERZヘルツ ショルダーバッグ ハンドバッグ 樽型 ショルダーバッグ

ご質問、ご不明点ありましたらお気軽にコメントくださいませ＾＾即購入okです

フルラショルダーハンドバッグ



サマンサタバサ ファンタジア

◾️商品

PRADA ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ブラウン 茶色 レザー



専用Y.U.K. 様 CHANEL ミニマトラッセキャビアスキン チェーンバッグ

HERZヘルツ

新品【DISNEY X COACH】ストゥディオ バッグ / ミッキーマウス

ショルダーバッグ

シャネルCHANEL マトラッセバッグ ベージュ

ハンドバッグ

X1850 美品 フェンディ ズッカマンマバケット ワンショルダーハンドバッグ

樽型

Aika_17様専用コーチ ショルダーバッグ

ショルダーパッド付き（純正オーダー品）

GUCCI グッチ シェリーラインレザーショルダーバッグ

未使用に近い

PRADA ナイロンギャザー2wayショルダーバッグ



【LOUIS VUITTON】ショルダーバッグ ミニポーチ ルイヴィトン



Dior CARO スモールバッグ ブラック

◾️購入元

ルイヴィトンモノグラムショルダーバッグ MI 0076 madeinFrance



【新品】LONGCHAMP プリアージュ・ネオ XS ネイビー3WAY

ブランドリユース店

ラルフローレン トランク ショルダー バッグ レザー Ralph Lauren

日本流通自主管理協会加盟店

【美品】GUCCI グッチ ショルダーバッグ PVC × レザー GG 柄

（AACD）

【極美品】コーチ クレヨンハート ドーム型ショルダーバッグ F91015

質屋・古物市場・ストア商品

②ルイヴィトン モノグラム アマゾンPM ショルダーバッグ

鑑定済み商品です。

ミナペルホネン one day＊ハンドメイド ショルダーバッグ☆美品



マイケルコース ショルダーバッグ バッグ ロゴ ブラウン 茶色



MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダー ハンドバッグ 2way

◾️サイズ

アレキサンダーワンのショルダーバック



ディーゼルDIESEL 花柄デザインビニールショルダーバッグ



ルイヴィトン ソローニュ 斜め掛け ショルダーバッグ

タテ19.5cm

RU-1992 プリマクラッセ 地図柄ショルダー ヴィンテージ 031110

ヨコ24cm

極美品✨LOEWE ロエベ 2way トートバッグ ショルダーバッグ ウッド

マチ10.5cm

【未使用】ZANELLATO ザネラート / POSTINA ポスティーナ

紐:カバントップからショルダー紐先まで51cm

GUCCI 肩掛けバンブーバック



プラダ カモフラージュ サフィアノ 2WAYトートバッグ

平置き実寸

ヴィンテージ グッチ バッグ vintage gucci bag



エルベシャプリエ 2884N ナイロンスクエアショルダー 黒



極美品 コーチ マーロン ホーボー ショルダーバッグ 2way レザー

◾️状態

美品【ロエベ 】バルーンバッグ スモール アナグラムジャカード&カーフ



【ワンオーナー】ルイ・ヴィトン 廃盤 トロター ショルダー モノグラム 斜めがけ

比較的美品で

《美品》 コーチ ミニセレナ シグネチャー ホワイト レザー ショルダー

目立った汚れや傷なども少ない為

パンサープラン

まだまだ長くご使用いただけます。

新品未使用 GIANNI CHIARINI ピンクハンドバッグ ショルダーバッグ



☆新品☆ANA レスポートサック コラボ 2点セット

⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

【美品】Chloe チェーンショルダーバッグ エルシー レザー ブラック 黒



試着のみ フェラガモ チェーン バッグ クラッチ ミニ



美品✨人気 FURLA フルラ スマホショルダーバッグ ベビーピンク

◾️カラー

トリーバーチ TORYBURCH ショルダーバッグ VIRGINIA MINI



RIPANI ☆フリルレザーバック

ブラウン 茶

バーバリー 2way ショルダーバッグ シボ ダークブラウン 内側ノバチェック



Stella McCartney - ファラベラ タイニー チェーン バッグ



美品 ケイトスペード シャルダーバッグ バイカラー 2way 裏地チェック柄

◾️素材

ヨウジヤマモト バッグ

レザー 革

COACH オールドコーチ ショルダーバッグ コーチ



【新品】コールハーン クロコダイル型押しバック

◾️配送

イルビゾンテ❤️限定品

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたします。

美品♡トフアンドロードストーン リザードショルダーバッグ 本革グレー

カラー···ブラウン

LOEWE ロエベ ハンモックバッグ

柄・デザイン···無地

極美品 ルイヴィトン ムリア 2way ショルダーバッグ カーフA674

素材···本革

商品の情報 ブランド ヘルツ 商品の状態 未使用に近い

ご質問、ご不明点ありましたらお気軽にコメントくださいませ＾＾即購入okです◾️商品HERZヘルツショルダーバッグ ハンドバッグ 樽型ショルダーパッド付き（純正オーダー品）未使用に近い◾️購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。◾️サイズタテ19.5cmヨコ24cmマチ10.5cm紐:カバントップからショルダー紐先まで51cm平置き実寸◾️状態比較的美品で 目立った汚れや傷なども少ない為 まだまだ長くご使用いただけます。⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。◾️カラーブラウン 茶◾️素材レザー 革 ◾️配送商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド ヘルツ 商品の状態 未使用に近い

BIGOTER ビゴター がま口バッグコーチ⭐ビジネスバッグ 2way ショルダーバッグ シグネチャー エンボス型押しルイヴィトン ショルダーバッグ ワンショルダー エピ ノエ 巾着 ブルー✨未使用✨コーチ ディズニー ティアナ カメラバッグ ショルダーバッグオールドグッチ ショルダーバッグ GUCCI ポシェット ヴィンテージ