2208146

▼ brand : COMME des GARCONS HOMME

▼ detail : ヴィンテージ vintage

▼ material : コットン

▼ size : M

実寸 (cm)

肩幅 ≫ 55

身幅 ≫ 62

袖丈 ≫ 56

着丈 ≫ 58

* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

▼ 状態 : 袖先とフロント裾、襟に汚れ。

2208146▼ brand : COMME des GARCONS HOMME▼ detail : ヴィンテージ vintage▼ material : コットン▼ size : M実寸 (cm)肩幅 ≫ 55身幅 ≫ 62袖丈 ≫ 56着丈 ≫ 58* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。▼ 状態 : 袖先とフロント裾、襟に汚れ。.

POTTAR B-3 ボマージャケット L フライトジャケット ムートン 古着Vivienne Westwood インポートブルゾンパタゴニア グリセード プルオーバー リバーシブルジャケット 2枚セット新品 DAIWA PIER39 TECH PADDING MIL ジャケットマクレガー ブルゾン スイングトップ スタジャン ロカビリー クリームソーダ 赤ワコマリア ギルティーパーティー ブルゾン【再値下げ】パタゴニアWoolyester Fleece Jacket激レア 入手困難 マクドナルド 90sレーシングジャケット ブルゾン一点物古着.山田レンさん着用スウィングトップ ドリズラージャケット極美品 バーバリーブラックレーベル ジャンパー ブルゾン ロゴ 黒 Mサイズ