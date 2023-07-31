期間限定キャンペーン 【YS様専用ページ】ランドセルリメイク 財布(女性用)

<お見積り金額>

未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック

ペンケース(大) 5000円×2

【YS様専用ページ】ランドセルリメイク

ミニ財布(リング) 7500円×1

国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布

ミニ財布(ギボシ) 6500円×1

ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)

コインケース 1000円×2

にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド

キーホルダー 500円×2

未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック



【YS様専用ページ】ランドセルリメイク

計 27000円

国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布



ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)

＋ランドセル郵送料

にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド

になります。

未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック



【YS様専用ページ】ランドセルリメイク

#ランドセル

国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布

#ランドセルリメイク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

<お見積り金額>ペンケース(大) 5000円×2ミニ財布(リング) 7500円×1ミニ財布(ギボシ) 6500円×1コインケース 1000円×2キーホルダー 500円×2計 27000円＋ランドセル郵送料になります。#ランドセル#ランドセルリメイク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック【YS様専用ページ】ランドセルリメイク