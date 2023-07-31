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期間限定キャンペーン 【YS様専用ページ】ランドセルリメイク 財布(女性用)

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<お見積り金額>
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック
ペンケース(大) 5000円×2
【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
ミニ財布(リング) 7500円×1
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布
ミニ財布(ギボシ) 6500円×1
ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)
コインケース　　　1000円×2
にゃんころ様　専用☆リバティ　アーカイブギンガム　ハンドメイド
キーホルダー　　　500円×2
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック

【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
計　　　　　　　　27000円
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布

ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)
＋ランドセル郵送料
にゃんころ様　専用☆リバティ　アーカイブギンガム　ハンドメイド
になります。
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック

【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
#ランドセル
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布
#ランドセルリメイク

ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)

商品の情報

商品の状態新品、未使用

にゃんころ様　専用☆リバティ　アーカイブギンガム　ハンドメイド

未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック

【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
<お見積り金額>ペンケース(大) 5000円×2ミニ財布(リング) 7500円×1ミニ財布(ギボシ) 6500円×1コインケース　　　1000円×2キーホルダー　　　500円×2計　　　　　　　　27000円＋ランドセル郵送料になります。#ランドセル#ランドセルリメイク

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商品の状態新品、未使用

期間限定キャンペーン 【YS様専用ページ】ランドセルリメイク 財布(女性用)

16分钟前

期間限定キャンペーン 【YS様専用ページ】ランドセルリメイク 財布(女性用)

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