期間限定キャンペーン 【YS様専用ページ】ランドセルリメイク 財布(女性用)

<お見積り金額>
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック
ペンケース(大) 5000円×2
【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
ミニ財布(リング) 7500円×1
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布
ミニ財布(ギボシ) 6500円×1
ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)
コインケース 1000円×2
にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド
キーホルダー 500円×2
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック
【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
計 27000円
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布
ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)
＋ランドセル郵送料
にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド
になります。
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック
【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
#ランドセル
国産（山形県産）山葡萄 網代編み 長財布
#ランドセルリメイク
ゆき様専用☆親子がま口(外ポケット付き)
にゃんころ様 専用☆リバティ アーカイブギンガム ハンドメイド
未使用 バレンシアガ 三折り財布 エブリディ ペーパー ミニウォレット ブラック
【YS様専用ページ】ランドセルリメイク
<お見積り金額>ペンケース(大) 5000円×2ミニ財布(リング) 7500円×1ミニ財布(ギボシ) 6500円×1コインケース 1000円×2キーホルダー 500円×2計 27000円＋ランドセル郵送料になります。#ランドセル#ランドセルリメイク