最新コレックション M920 ニューバランス KR 【新品、未使用】国内未発売 27.5cm スニーカー

new balance M920 KR

日本未発売

【カラー】 ブラック

【サイズ】 27.5cm

【生産国】 UK

【付属品】 シューズボッスク

モダンとクラシックの融合をテーマに開発され、UKメイドの新しい900番台シリーズとしてデビューしたM920。

モデル名は2020年に登場する900番台ということに由来。

現代的なシルエットでアッパーを構築しつつ、M990v3のソールユニットを採用することで900番台らしさを表現した新感覚プロダクト。

本作は、巧緻なフォルムを上質なピッグスキンスウェードとメッシュで包み込まれている一足となっています。

日本未発売品で珍しい一足です。

早いもの順でお願い致しますm(_ _)m

気持ちの良いお取引を心がけていますのでよろしくお願いします(^^)v

new balanbe

ニューバランス

made in usa

made in uk

M990

M991

M996

M1300

M1400

M1500

574 575 990 996 998 1300 1400 1500

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

