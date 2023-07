Nike SB Dunk Low Los Angeles Dodgers

当選して履くつもりでしたが、結局ほとんど履く機会が無かったので、出品しました。

【サイズ】29.0cm

【付属品】箱、画像のシューレース

【購入場所】SNKRS当選品

【使用頻度】一度だけ30分程度着用しました

【商品状態】特に目立った汚れ、擦れ、履き皺はなく、かなり綺麗な状態だと思います

すり替え防止のため足に合わない等、お客様によるキャンセル、返品、返金はご遠慮願います。

ご質問等が御座いましたら、気軽にコメントして下さい。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

