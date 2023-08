26cm 新品 22SS Y/PROJECT FILA YP GRANT HILL スニーカー ホワイト ブラック ワイプロジェクト フィラ 白 黒 1BM01803-112 QUESTION MID

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

[表記] US8 (26cm)

【色柄】

WHITE / BLACK

【状態】

純正箱は購入店が紛失しておりますが、間違いなく新品です。

※元々紙タグは付属いたしません。

※ごくわずかな薄汚れはご了承ください。

※画像の箱をおまけでお付けします。

【コメント】

私自身がY/PROJECT×FILA正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

品番:1BM01803-112

モデル名:YP GRANT HILL

90年代のNBAバスケットボールプレイヤー、Grant Hill (グラント・ヒル)のシグネチャーモデルをフィーチャーした一足。

2021年で110周年を記念するFILAとY/PROJECTとのコラボレーションです。

著名人も愛用しているモデルですので、お探しの方はこの機会にぜひご検討ください。

(Ref.No240QF64327)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ワイプロジェクト 商品の状態 新品、未使用

