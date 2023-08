ご覧いただきありがとうございます☺︎

■説明

ヨーコチャンの膝丈ワンピースです。

一見シンプルなワンピースですが、

背中ぎVラインにシースルーになっている

夏らしくてかわいいアイテム♡

きちんと感もありつつ

おしゃれなワンピースです♩

■サイズ

Mサイズ(相当)

肩幅36cm

身幅42cm

袖丈18cm

総丈84cm

ウエスト42cm

ヒップ45cm

■状態

目立った傷や汚れ等なく美品

■素材

ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、シルク

■配送

■アイテム

白 ハーフスリーブ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨーコチャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

