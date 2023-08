品多く 70sデサント製 adidas 西ドイツ セットアップ 上下 トラックジャージ ジャージ

【商品】

【色】

黒

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

着丈 60cm

身幅 51cm

ゆき丈 82cm

ウエスト 〜80cm調節可能

丈 95cm

股上 28cm

股下 71cm

もも幅 29cm

すそ幅 16cm

【状態】

特筆するダメージなど無いです。

画像でご確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

