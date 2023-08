ご覧いただきありがとうございます。

carhartt wip karhartt w38

正規店にて購入後2.3回着用のみの美品です。

【STILL BY HANDスティルバイハンド】コットンリネンツイルパンツ

完売商品で他では購入できません。

KIDILL×Dickies CHAOS BONDAGE PANTS

同ブランドのジャケットとセットアップとしても着用いただけます。

vintage スゥェーデン軍 軍パン シンチバック



RRL ヘリンボーン フィールドカーゴパンツ ミリタリー 32インチ 国内正規品

素材:コットン100%(高密度オックス)

【新品】Richardson Moleskin Work Pants

部材:水牛ホーンボタン、ファスナー、ドローコード

寅壱×blackmeans×Zepanese Club ロングパンツ 未使用品

生産国:日本

マウンテンリサーチ ジェネラルリサーチ ミリタリー キャンプ パッチワーク

カラー:Navy

1980s Germany FHB ブラックエレファントスキン ロガーパンツ

1(S)サイズ

【美品】REFLEM/レフレム ハーネスロゴテープデザインカーゴパンツ

ウエスト:86.5cm(ドローコードで5〜6cm調整可能)/股下:71cm/裾幅:19.5cm/ワタリ:31.5cm

DAIWA PIER39 TECH 3WAY WINDBREAKER PANTS



2022SS DIESEL P-Glary-Short ショートパンツ

ミリタリーの要素をちりばめながら、ふっくらと心地よく上品な印象に仕立てられたイージーパンツ。

South2 west8 Army String Pant イージー パンツ



ファイントラック クロノパンツ

素材が非常に面白く、オリジナルの超高密度なコットンオックス生地。

専用S.F.C STRAIGHT PANTS D.NAVY for WAKE.

オックスといえばシャツ等に使われるしなやかで軽やかなもの……と思いがちですが、ものすごく度詰めでがっしり織り上げることで、適度なしなやかさはありながらも、しっかりしたハリ感があり、チノクロスのような感覚すら感じる素材感。

H.R MARKET ウォッシュ加工ストレッチカーゴパンツ!日本製!ブラウン



SUPREME work pant Black Stripe 30インチ

全体的なフォルムはハツキらしくふっくらとしたゆったり感を感じさせながら、裾まで緩やかにテーパードをしていき、綺麗にすっきり収まったフォルム。

MADE WORN メイドウォーン ダメージ ペインティング ミリタリー パンツ

太ももやヒップはゆとりを設けてかなり動きやすく、それでいてワイドパンツ的に太くなく、ゆるりと丸みある具合でテーパードしていくラインが素敵なパターン。

60s US ARMY S/Sジャングルファティーグ カーゴパンツ 4th



Supreme flight pant 36インチ

裾まわりにはボタンとタブももうけていて、さらにキュッと裾を絞ってスタイルを変えて履くことも可能です。

フレンチヴィンテージ メティスワークパンツ デッドストック



US ARMY M65 M-65 軍パン フィールドパンツ

ウエストには同生地で作られた平紐のドローコードが仕込まれており、キュッとしめることで5~6cmほど調節が可能です。

fifth general store スノーホワイトパンツ オーバーダイ



DIESEL ストライプペインターパンツ!サスペンダーボタン!チュニジア製!

前はトップは内側にボタン開閉がつきつつ、前部分はファスナーでスムーズに。

MAATEE&SONS イージーカーゴパンツ MTNU0303-0280



RRL ヘリンボーン ベイカーパンツ HBT

さらに、左ももの部分にはミリタリーを感じさせるフラップポケットとあしらっていて、良いアクセントに。

ENGINEEREDARMENTS エンジニアード ガーメンツ エアクルーパンツ



GUCCI グッチ カーゴパンツ

ヒップポケットはなく、履いた時にはゆとりがあるのにスッキリと見えてくれます。

マーガレットハウエル ベイカーパンツ モールスキン 黒 M★美品 ユーロ ワーク



m-64 ミリタリー カーゴパンツ フランス軍 デッドストック

さらにボタンが各所にかなりたくさんあしらわれて良いアクセントになるのですが、全て水牛ホーンボタンという贅沢さ。

Polo by Ralph Lauren カーゴパンツ



ディッキーズ874 ×INK

オリジナル生地を始め素材にこだわりつつ、HATSKIらしいフォルムに仕上げてくれた良パンツ。

unknown london パンツ

是非、履き込んで楽しんでほしい一着です。

【針刺しシンチバック】1930’s フランス製 ワークパンツ フルオリジナル



neighborhood WIDE CARGO / CN-ST



Supreme Small Box Cargo Sweatpant Camo

カラー···ブルー

19SS KIKO KOSTADINOV KAFKA スラックス パンツ S

パンツ丈···フルレングス

50s ベルギー軍 ブラッシュストロークカモ オーバー パンツ

素材···コットン

ヴァラルーサ valarsa BAFELAN2枚セット

シルエット···テーパード

Leh(レー)BONDAGE CARGO PANTS -BLACK-

股上···レギュラー

シュプリームストーンアイランドコラボナイロンメタルパンツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤエカ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。正規店にて購入後2.3回着用のみの美品です。完売商品で他では購入できません。同ブランドのジャケットとセットアップとしても着用いただけます。素材:コットン100%(高密度オックス)部材:水牛ホーンボタン、ファスナー、ドローコード生産国:日本カラー:Navy1(S)サイズウエスト:86.5cm(ドローコードで5〜6cm調整可能)/股下:71cm/裾幅:19.5cm/ワタリ:31.5cmミリタリーの要素をちりばめながら、ふっくらと心地よく上品な印象に仕立てられたイージーパンツ。素材が非常に面白く、オリジナルの超高密度なコットンオックス生地。オックスといえばシャツ等に使われるしなやかで軽やかなもの……と思いがちですが、ものすごく度詰めでがっしり織り上げることで、適度なしなやかさはありながらも、しっかりしたハリ感があり、チノクロスのような感覚すら感じる素材感。全体的なフォルムはハツキらしくふっくらとしたゆったり感を感じさせながら、裾まで緩やかにテーパードをしていき、綺麗にすっきり収まったフォルム。太ももやヒップはゆとりを設けてかなり動きやすく、それでいてワイドパンツ的に太くなく、ゆるりと丸みある具合でテーパードしていくラインが素敵なパターン。裾まわりにはボタンとタブももうけていて、さらにキュッと裾を絞ってスタイルを変えて履くことも可能です。ウエストには同生地で作られた平紐のドローコードが仕込まれており、キュッとしめることで5~6cmほど調節が可能です。前はトップは内側にボタン開閉がつきつつ、前部分はファスナーでスムーズに。さらに、左ももの部分にはミリタリーを感じさせるフラップポケットとあしらっていて、良いアクセントに。ヒップポケットはなく、履いた時にはゆとりがあるのにスッキリと見えてくれます。さらにボタンが各所にかなりたくさんあしらわれて良いアクセントになるのですが、全て水牛ホーンボタンという贅沢さ。オリジナル生地を始め素材にこだわりつつ、HATSKIらしいフォルムに仕上げてくれた良パンツ。是非、履き込んで楽しんでほしい一着です。カラー···ブルーパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···テーパード股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤエカ 商品の状態 未使用に近い

m-47 ETS.MATERIAUXKRAFTWORK 再構築 フレア ボンテージ ミリタリーパンツIRON HEART 706 サージカーゴパンツ00s 極太 リーバイス ワイド カーゴ バギーパンツ ショーツ ハーフ新品未使用❤︎Nudie Jeans/ヌーディージーンズ❤︎Slim Adam新品未使用 イーブンリバー 作業服 デニム ジーパン新品 Y-3 ワイスリー M BND RIP UTL PNTS HN4325westcomb Recon Cargo Mens Sサイズ【名作】50s FRENCH ARMY M-47 カーゴパンツ 前期型US ARMY 米軍 アメリカ軍 ベイカーパンツ ミリタリーパンツ 60年代