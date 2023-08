*キャピタル KAPITAL ヒッコリー バックシンチ ワークパンツ 1/S BJBC.E

◆商品説明◆

*状態*

中古のお品になります。

目立つ汚れなどはなく、まだまだ着用いただけます。

お色はネイビー×オフホワイトになります。

*品質表示*

画像をご確認ください。

・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・

*サイズ*

表記サイズは1/Sになります。必ず実寸もご確認下さい。

{平置き採寸}

・筒状態の箇所は×2をして下さい。

W 約39cm

股上 約33.5cm

わたり幅 約29cm

股下 約73cm(内股の縫い目に沿って裾まで採寸)

裾幅 約18cm

尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。

◆発送について◆

追跡番号のある発送方法になります。

到着の日時指定は行いません。ご理解ください。

発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m

***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ***

*こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。

ECTA-1 めラヤ KAP-1 s

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キャピタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

