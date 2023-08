【安心発送】 a have good NV/L - SHIRT LINEN S/S / day Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#Mrの商品一覧はこちら

■ブランド

have a good day(ハブアグッドデイ)

■商品名

S/S LINEN SHIRTS

■商品説明

have a good dayから

麻100のリネンTシャツが入荷しましたのでご紹介。

have a good dayでは毎シーズンリリースされている

プルオーバーシャツシリーズ。

コットンタイプライター生地がお馴染みでしたが、

今季は個人的にも大好きなリネン素材が登場ということで

迷わずセレクトいたしました。

種類によってチクチク感を感じる麻ですが、

こちらはフレンチリネンを100%使用。

リネン生地の中でも最上級のクオリティといわれる

フレンチリネンは柔らかな肌触りに加え、

吸湿性、速乾性、通気性の高さが魅力で

快適な着心地を楽しんでいただけます。

細番手の糸を使用した薄手のリネンキャンバス地は、

リネン特有のナチュラル感と清涼感が特徴。

使い込むほどにくったりとしたやわらかい風合いに変化します。

リネンですので伸縮性はありませんが、

ややゆったりとしたサイズ感や

首元は頭が通しやすいように、

コットンとポリウレタンのリブ仕様になっているため、

着心地への心配はございません。

全体のディテールはシンプルですが、

サイドからのシルエットはややヘムラウンドぎみ。

また左右にはシームポケットもついており、

さりげないアクセントが随所に光っています。

ジメジメとした日本の夏には最適なフレンチリネンのシャツTシャツ。

ぜひお楽しみください。

※

この商品は麻素材を使用しているため、

ネップや織りキズのようなものが見受けられます。

天然の麻の特性としてご理解ください。

■素材

身生地 麻100%

別生地 綿95%、ポリウレタン5%

made in japan

■カラーバリエーション

GRAY / KHAKI / NAVY

■サイズ

サイズ3(L)

身幅60cm/着丈(前)67cm/着丈(後)74cm/肩幅52cm/袖丈24cm

※平置きでの計測です。

※手作業でのサイズ計測のため、多少の誤差は

ご了承いただけますようお願い申し上げます。

■着用比較・レビュー

スタッフ:172cm/63kg/細身体型

>>サイズ3(L)着用:写真8-10枚目

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハブアグッドデイ 商品の状態 新品、未使用

