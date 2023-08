★フォロー割しております★

商品説明

かなり珍しい柄の長袖シャツです。

象の総柄デザインです。

商品詳細

◼ブランド

Ralph Lauren

ラルフローレン

■ サイズ表記

L

■ サイズ実寸(㎝)

着丈 81

身幅 60

肩幅 48

袖丈 65

■ カラー

青色 ブルー

■ 素材

リネン 100%

■ 状態

多少の使用感はありますが、目立った汚れなく

まだまだ着用頂けると思います。

ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。

【管理番号】UD17

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロー割しております★ ☆正午までのお支払いで即日発送! 翌日に商品到着可能です☆◎即購入も可能です◎ ヤマト営業所に直接発送手続きを行なっております。正午までの購入なら早くて翌日に商品到着(地方で異なります)できます。■全商品検索■#QUATREGLAD☆フォロー割フォローして下さった方には、商品価格よりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 〜3,980円 → 200円引き 〜8,980円 → 400円引き 9,000〜円 → 600円引きーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご購入前に『フォロー割』とコメントお願い致します。 ↓その後割引価格に変更致します。 ↓購入前でなければ割引できませんので注意して下さい。商品説明かなり珍しい柄の長袖シャツです。象の総柄デザインです。商品詳細◼ブランドRalph Laurenラルフローレン■ サイズ表記L■ サイズ実寸(㎝)着丈 81身幅 60肩幅 48袖丈 65■ カラー青色 ブルー■ 素材リネン 100% ■ 状態多少の使用感はありますが、目立った汚れなくまだまだ着用頂けると思います。ご理解いただけた方のみ、ご購入宜しくお願い致します。■全商品検索■#QUATREGLAD【管理番号】UD17

