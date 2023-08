2年前にビショップで購入したものの1度しか着なかったので出品します。

ユニセックスで着られますが、サイズは3なので男性の方がよいかもしれません。

定価は75000円ほどでした。

クラシカルな佇まいのステンカラーコート。バックのセンタープリーツをしっかりと入れたフレアシルエットで、エレガントな雰囲気を纏います。縦糸にフィラント糸、緯糸にスパン糸を用いて、奥行きのある色合いに織り上げた素材。仕上げに独自のメモリー感を出す加工を施し、やわらかい素材でありながら適度なハリ感をもたせています。コーデュロイで切り替えた襟が品の良いアクセントに。

3(M〜L) 身幅68cm 裄丈87cm 着丈107cm 重さ590g

■Made in Japan

■fabric

<本体>ナイロン100%

<上衿/上衿腰>コットン85% ポリエステル15%

<裏地>キュプラ55% 綿45%

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

