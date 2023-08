売上実績NO.1 新品未使用　額付　坪内好子　直筆サイン入り版画　BATEAU フォトフレーム

Dan様専用ページです。

※ 早く売り切りたいため、ご購入いただける方優先にお値引き交渉歓迎いたします。

価格交渉ご希望の方は、お手数ですがコメントも併せてお願いできればと思います。

※長期間売れない場合には買取ショップへ持込み予定です。

こちら数年前にいただくも、インテリアと合わないため未開封のまま保管しております。

上品な落ち着いた雰囲気の版画です。

新品未使用品で、箱に入れて保管中ですので、中身の状態など非常に綺麗な状態を保っております。

今回出品にあたり初めて中身を取り出して写真を撮りました。

大切に使用いただける方に、お譲りしたいです。

よろしくお願いいたします。

なお、新品未使用につきお値引きは考えておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。

大きさ

25×30cmほど(額縁の端っこから端っこの長さで測っております)

真ん中の版画 8×8cm ほど

額の色味

濃いめのブラウン

#坪内好子

#版画

