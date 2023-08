✴︎人気のプチカレ✴︎

■ブランド

HERMES

エルメス

■アイテム

スカーフ

ハンカチ

■サイズ実寸(cm)

45×45cm

■カラー

アイボリー

ホワイト

■素材

シルク

■状態

used品

画像にて詳細ご確認お願い致します。

■付属品

本体

箱

■購入先

真贋鑑定済み業者間ブランドオークションサイト

︎︎︎︎☺︎こちらにもオススメ商品出品中‪︎‬ ‪︎☺︎

#ARMYSHOPS

ぜひご覧ください( ˶ ̇ ̵ ̇˶ )

■まとめてのご購入で割引いたしますのでコメントお願い致します。

■プロフィール欄のご確認お願い致します!

230410589

33257620

✴︎人気のプチカレ✴︎■ブランドHERMESエルメス■アイテムスカーフハンカチ■サイズ実寸(cm)45×45cm■カラーアイボリーホワイト■素材シルク■状態used品画像にて詳細ご確認お願い致します。■付属品本体箱■購入先真贋鑑定済み業者間ブランドオークションサイト︎︎︎︎☺︎こちらにもオススメ商品出品中‪︎‬ ‪︎☺︎#ARMYSHOPSぜひご覧ください( ˶ ̇ ̵ ̇˶ )■まとめてのご購入で割引いたしますのでコメントお願い致します。■プロフィール欄のご確認お願い致します!23041058933257620

