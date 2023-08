※※※画像は全て実物の撮影画像です※※※

他にも多数出品中!!→#KUROSUKE△

是非ご覧ください。

Apple / アップル

Tシャツ

こちらはもともと非売品となります希少なAppleのオフィシャルTシャツになります。

当時Macを購入された方の中でも一部の方のみに配布されたものとなります。

企業系のヴィンテージTシャツ人気は世界的に上昇しておりApple社のTシャツは、その中でも大変人気で希少な逸品となっております、、、是非。

▼状態

正規品

古着ならではの経年変化や使用感によるダメージ首周りにありますが。

その他、特に目立った汚れやダメージなく良い状態です

正規品でないリプリントの粗悪品がメルカリ内に多く見受けられますので、お気をつけ下さいませ。

▼生地

コットン

アメリカ製

▼サイズ(cm): サイズ表記M

肩幅: 50

身幅:50

そで丈:20

着丈:65

※採寸は全て平置きです。

サイズの目安としてご参照下さい

こちらは sacai コモリ シアター アンユーズド ウル stein オーラリー グラフペーパー ryo takashima TOGA ステューシー ヒューマンメイド ガールズドントクライ チャンピオン リバースウィーブ などが好きな方に

他にも多数出品中!!→#KUROSUKE△

私は マルジェラ アーダーエラー サカイ メゾンキツネ ヨウジヤマモト ナイキ アーダーエラー ACG kaoyorinakami ユースルーザー アディダス オフホワイト ノースフェイス カーハート ロエベ NEAT ciatre ポロ が好きで服を集めております

※多少の色味、サイズの誤差はご了承下さい

※古着ですので全体的に経年変化や使用感によるダメージございます。神経質な方や古着にご理解ない方は購入をお控えください

※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい

#Apple

#アップル

#Tシャツ

#企業ロゴ

#白

#ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

