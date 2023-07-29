非常に高い品質 diorチョーカーネックレス ネックレス

ゴールドトーンメタルのチェーンと“CD”シグネチャーが生み出す、タイムレスでエレガントな「Petit CD （プティ セデ）」チョーカーネックレス。

【新品未使用】BOTTEGA VENETA ネックレス ガラスチャーム



ヴィンテージ シルバー製 ネックレス イヤリング 本珊瑚 3連スパイラル 739

BUYMAで評価の高いバイヤーさんから購入。鑑定済み。

腕時計 アクセサリーまとめ売り オメガ ジバンシー 天然石 シルバー刻印

1度のみ使用の美品です。

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購入時の箱と保存袋付き。

ハーマンスミス インディアンジュエリー ナバホ族 H. Smith ターコイズ



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【新品未使用】白蝶 バロック ゴールデンパール ネックレス

すり替え防止の為、NCNRでお願い致します。

ショパール ハッピーダイヤ 3P アイコン ネックレス K18PG 箱 現行

値下げ交渉不可。

GUCCI ネックレス 箱あり



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材質···ゴールド

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ゴールドトーンメタルのチェーンと“CD”シグネチャーが生み出す、タイムレスでエレガントな「Petit CD （プティ セデ）」チョーカーネックレス。BUYMAで評価の高いバイヤーさんから購入。鑑定済み。1度のみ使用の美品です。購入時の箱と保存袋付き。すり替え防止の為、NCNRでお願い致します。値下げ交渉不可。材質···ゴールド

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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